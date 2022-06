Battlefield 2042 dévoile sa saison 1 Zero Hour : Tout ce qu’il faut savoir

Après un lancement mouvementé et des mois à corriger les problèmes, DICE peut enfin apporter de nouvelles choses à Battlefield 2042 avec le lancement imminent de sa saison 1 : Zero Hour. Nous avons pu y jouer en avant-première afin de vous décrire tout ce à quoi vous pouvez vous attendre ainsi qu’un premier avis.

Zero Hour : Nouvelle carte, nouveau spécialiste, armes, véhicules et Battle Pass

Après un report de sa saison 1, Battlefield 2042 doit redorer sa réputation auprès de certains joueurs déçus par plusieurs aspects du jeu. En marge des correctifs et des patchs, cette saison 1, Zero Hour, apporte du nouveau contenu pour les joueurs du FPS. Voici la liste de toutes les nouveautés de Battlefield 2042 Saison 1 Zero Hour :

Une nouvelle carte : Exposure

Un nouveau spécialiste : Ewelina Lis

Un nouveau Battle Pass (prix fixé à 10€ environ)

De nouvelles options pour Battlefield Portal

Deux nouveaux véhicules : les hélicoptères YG-99 Hannibal et RAH-6B Huron

Deux nouvelles armes : Ghostmaker RIO (une arbalète) et le BSV-M (un fusil longue-portée)

Un nouveau gadget : Un lance-grenade fumigène

Une boutique in-game

Exposure se présente comme un terrain de jeu très vertical et aérien se situant dans une région montagneuse du Canada. Il est ainsi possible de s’affronte en extérieur et notamment des zones escarpées, mais aussi dans des tunnels menant à des installations secrètes à l’intérieur des montagnes. Un terrain jeu idéal pour mettre à profit les deux nouveaux hélicoptères (qui peuvent même passer en mode furtif), ainsi que la nouvelle spécialiste des forces polonaises : Ewelina Lis. Il s’agit d’une unité spécialisée dans la destruction de véhicules. Grâce à sa compétence, elle peut lancer un missile qui peut être ensuite téléguidée par le joueur.

Ce qui offre des duels aériens assez intenses entre les missiles et les pilotes qui tentent d’esquiver. On pourra regretter une saison 1 au contenu assez léger par rapport aux opus précédents, néanmoins Exposure se révèle être un ajout de taille et un premier pas encourageant pour l’avenir. Après quelques parties dessus, on confirme effectivement que la carte apporte une approche radicalement différente des autres. Elle nous a semblé bien équilibrée d’autant que l’on a beaucoup moins expérimenté ces longs moments à courir dans le vide.

L’ajout du gadget lançant des fumigènes est également une bonne addition et ajoute plus d’options tactiques pour notre équipe en couvrant des zones trop dégagées afin de progresser ou bien pour prendre plus facilement un point lors d’une capture de drapeau par exemple. Parmi les choses que l’on a le plus appréciées, il y a l’arbalète, une arme assez exotique très plaisante à manier.

DICE veut regagner la confiance des joueurs avec des changements drastiques

Durant la présentation à laquelle nous avons pu assister, DICE a indiqué avoir fait des changements majeurs basés sur les retours de la communauté. Premier gros changement, l’abandon des 128 joueurs pour les futurs cartes (le design se focalisera donc sur ce nombre), cependant il sera toujours possible de jouer à 128 joueurs sur les cartes actuelles dans le mode All-Out Warfare. Deuxième annonce de taille, la refonte de la carte Kaleidoscope qui devrait sortir au cours du mois d’août prochain. Elle intégrera plus de couvertures, de nouvelles positions et un meilleur flux.

La symbolique du masque de père noël semble avoir fait des échos puisque le studio promet également des améliorations visuelles et au niveau du sound-design pour rendre le jeu encore plus réaliste. Une résolution qui se voit également dans les différents cosmétiques du Battle Pass qui conservent cette philosophie. Précisons d’ailleurs que les nouvelles armes pourront se gagner via la partie gratuite du Battle Pass (la partie payante offre uniquement des cosmétiques). On imagine cependant que l’ouverture d’une boutique en ligne pour un jeu payant ne fera pas bonne impression.

Au cours de cette saison 1 (prévue pour une durée de 12 semaines pour le moment), on peut s’attendre des modifications pour le jeu dans sa globalité :

Nouveaux visuels et voix pour les spécialistes

Nouvelles animations afin de mieux lire les mouvements corporels

Equilibrage des armes et des changements au niveau des effets de recul afin d’améliorer l’expérience de tir

Amélioration des performances liées à l’utilisation du CPU ou encore de la latence

DICE a pour le moment prévu 4 saisons à venir, et les développeurs annoncent qu’il compte supporter le titre encore longtemps tout en l’améliorant pour en faire le meilleur jeu possible. A voir si cette première saison pourra faire office de fondations destinées à reconquérir une partie des fans.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La saison 1 Zero Hour sera disponible le 9 juin prochain.