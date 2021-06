Batora: Lost Haven sera édité par Team17 et sortira sur PC et consoles en 2022

Une dizaine de jours après avoir officialisé l’organisation d’une alpha fermée pour cet été, Batora: Lost Haven a partagé un nouveau court trailer annonçant avoir trouvé un éditeur et pas des moindres puisqu’il s’agit de la société britannique Team17 (Worms Rumble, King of Seas, Neon Abyss…). Un choix « naturel » selon le PDG de Stormind Games, Antonio Cannata, compte tenu des liens forts entretenus par l’entreprise avec les jeux indépendants.

Lancement prévu l’an prochain

En plus de dévoiler ce partenariat, la vidéo diffusée par le studio italien nous offre quelques images supplémentaires du titre ainsi qu’une première fenêtre de sortie. L’action-RPG des créateurs de la licence Remothered, combinant des mécaniques des genres hack and slash et twin-stick shooter, sortira l’année prochaine, en 2022, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.