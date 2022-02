Batora: Lost Haven : L’action-RPG de Stormind Games (Remothered) s’offre un story trailer

Très discret depuis l’organisation de son alpha fermée au cours de l’été 2021, Batora: Lost Haven, l’action-RPG en vue isométrique développé par Stormind Games (Remothered) et édité par Team17 combinant des mécaniques des genres hack and slash et twin-stick shooter, a refait surface hier avec la diffusion d’un story trailer.

Une démo temporaire du 21 au 28 février

En plus de partager cette vidéo permettant d’en apprendre un peu plus sur le contexte qui va amener la jeune Avril à devoir se battre afin de sauver la Terre de la destruction, les développeurs ont indiqué que les joueurs et joueuses du monde entier auront bientôt la possibilité de découvrir le titre via une démo gratuite temporaire dans le cadre du Steam Next Fest. Celle-ci sera donc disponible uniquement sur Steam du 21 au 28 février prochain.

Batora: Lost Haven est attendu cette année, sans plus de précisions pour le moment, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.