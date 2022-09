Accueil » Actualités » Batora: Lost Haven sortira le 20 octobre sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Malgré une communication assez discrète depuis plusieurs mois, Batora: Lost Haven poursuit à son rythme son développement et, bonne nouvelle, celui-ci semble sur le point de toucher à sa fin. Par l’intermédiaire d’un trailer dévoilé en parallèle du Tokyo Game Show 2022 qui commence aujourd’hui, l’action-RPG de Stormind Games a officialisé qu’il arrivera le 20 octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Une démo temporaire du 15 au 19 septembre sur PC

En plus de partager cette information, les créateurs de la licence horrifique Remothered ont annoncé qu’une démo temporaire du titre est disponible dès maintenant et jusqu’au 19 septembre sur Steam uniquement. Voilà une belle occasion de découvrir le gameplay de la jeune Avril et l’univers inspiré des œuvres de science-fiction des années 1950 et imaginé par le studio italien environ un mois avant le lancement du jeu.

Pour rappel, Batora: Lost Haven est également prévu pour arriver à une date inconnue sur Nintendo Switch.