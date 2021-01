Stormind Games (Remothered) annonce Batora: Lost Haven, un action-RPG sur PC et consoles

Connu pour son travail sur la saga horrifique Remothered, dont le dernier épisode Broken Porcelain est sorti en octobre 2020, le studio italien Stormind Games décide de laisser de côté sa série phare afin de se lancer dans un tout nouveau projet. Intitulé Batora: Lost Haven, il s’agit d’un action-RPG non linéaire combinant des mécaniques appartenant aux genres hack and slash et twin-stick shooter.

Combats rythmés, système de choix et ambiance SF rétro

Se déroulant dans un univers inspiré des œuvres de science-fiction des années 1950, le titre mettra les joueurs et les joueuses dans la peau d’Avril, une jeune fille de 16 ans qui n’a, à priori, rien d’une héroïne. Après un mystérieux événement dévastant la Terre et réduisant à néant tout ce à quoi elle tenait, elle se découvre des pouvoirs pouvant lui permettre de sauver la planète.

En plus de proposer des combats nerveux et rythmés tout au long de l’aventure, le jeu vous demandera de faire constamment attention à l’équilibre physique et mental du protagoniste par l’intermédiaire de deux barres de vie. Si l’une d’elle tombe à zéro, c’est game over.

Au cours de votre périple, vous croiserez également d’autres personnages issus de factions différentes et devrez faire des choix lors de certains dialogues avec eux. Privilégierez-vous la diplomatie ou bien la force brute ? Chaque décision aura des conséquences sur le destin de l’univers et des peuples qui y vivent.

Notez aussi que, parmi les personnes collaborant avec l’équipe de développement du projet, on retrouve quelques noms connus de l’industrie vidéoludique comme l’écrivaine Anne Toole (Horizon Zero Dawn, The Witcher, Days Gone), Ron Fish, compositeur de plusieurs titres appartenant aux licences God of War et Batman Arkham, ainsi que Borislav Mitkov, ancien concept artist ayant travaillé sur la franchise Assassin’s Creed.

Batora: Lost Haven sortira à une date inconnue sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.