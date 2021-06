Batora: Lost Haven : Une alpha fermée prévue sur PC du 21 juillet au 4 août

Officialisé en début d’année, Batora: Lost Haven, l’action-RPG de Stormind Games combinant des mécaniques des genres hack and slash et twin-stick shooter, a profité d’un passage éclair lors du Future Games Show diffusé la nuit dernière dans le cadre de l’E3 2021 pour annoncer l’arrivée d’une alpha fermée, uniquement sur PC, du 21 juillet au 4 août prochain. Pour tenter d’y accéder, il suffit de vous inscrire sur le site officiel du jeu.

Un trailer de gameplay en bonus

En plus de dévoiler cette information et à défaut de se mettre vraiment en avant lors de la conférence organisée par GamesRadar+, le titre a partagé un trailer de gameplay en marge de l’événement montrant un peu plus son univers ainsi que quelques séquences de résolution de puzzles et phases de combats.

Pour rappel, le nouveau projet des créateurs de la licence horrifique Remothered vous permettra d’incarner Avril, une jeune fille de 16 ans cherchant à sauver la Terre récemment dévastée par une catastrophe sans précédent. Pour cela, vous devrez progresser en faisant constamment attention à l’équilibre physique et mental du personnage tout en prenant des décisions importantes qui auront des conséquences sur l’histoire.

Batora: Lost Haven sortira à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.