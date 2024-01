Une histoire d’amour maudite

Si vous avez suivi le jeu depuis son annonce – ou presque, ce nouveau trailer ne vous apprendra rien de vraiment nouveau. Mais il est l’occasion de faire grimper un peu plus l’engouement à quelques jours de son lancement. Banishers: Ghosts of New Eden nous fait suivre l’histoire d’Antea Duarte et de Red mac Raith, deux amants et banishers qui vont devoir chasser les âmes en peine alors que l’un d’entre eux a perdu la vie et fait désormais partie de ces esprits torturés.

Banishers: Ghosts of New Eden sera disponible un peu avant la Saint-Valentin, le 13 février 2024. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et sera commercialisé aussi bien en version physique qu’au détour d’éditions collector.