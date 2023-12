Un trailer cinématique pour le couple

Récemment repoussé à l’année prochaine pour éviter le tunnel de sorties de cette fin d’année, Banishers: Ghosts of New Eden a profité de la cérémonie des Game Awards 2023 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. Un trailer en CGI, qui est surtout là pour nous en mettre plein les yeux, mais qui permet tout de même de s’imprégner des enjeux et de l’univers qui nous attend.

Chapeauté par Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr), cet action-RPG narratif nous raconte l’histoire de deux amants maudits, Red Mac Raith et Antea Duarta, qui sont également des Banishers ayant prêté serment de chasser les esprits qui tourment les vivants. Prenant place en 1695 à New Eden, le titre mélange des composantes de light-RPG, des choix à faire, des combats en temps réel et une mécanique qui tourne entre nos deux protagonistes, l’un étant vivant et l’autre dans le monde des esprits. Pour en savoir plus, on y avait joué en avant-première, l’occasion de vous proposer un aperçu complet.

Une nouvelle édition physique

En plus de son édition collector, regroupant une statuette et plusieurs objets physiques, le titre vient d’annoncer une nouvelle édition « Red Echoes ». Moins complète et donc moins onéreux, celle-ci regroupe un ancien carnet à la couverture similicuir illustré des souvenirs de Red, un ensemble d’écriture à l’encre, le jeu et le DLC Wanderer Set.

Banishers: Ghosts of New Eden est toujours prévu pour le 13 février 2024. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande chez la plupart des revendeurs et sur le site officiel de Focus Entertainment pour le collector.