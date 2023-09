Banishers: Ghosts of New Eden repousse sa sortie en 2024 pour éviter le bouchon de fin d’année

D’un mois infernal à un autre

Le titre était normalement prévu prévu pour le 7 novembre 2023, mais DON’T NOD et Focus ont décidé de revoir leurs plans, comme on l’apprend via un communiqué officiel diffusé sur le site du studio. Oskar Guilbert, PDG de DON’T NOD, annonce que cette période de sortie est finalement trop chargée pour espérer que le jeu puisse attirer l’attention :

« Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d’année. Nous sommes convaincus qu’une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d’une période moins saturée permettra de lui donner toute l’attention qu’il mérite. »

Une décision parfaitement louable, qui permettra aussi à l’équipe de peaufiner l’expérience. Sauf que la nouvelle période choisie n’est pas vraiment des plus propices non plus. Banishers: Ghosts of New Eden est maintenant prévu pour le 13 février 2024. Autrement dit, il sera pris en étau entre plusieurs grosses sorties, comme Persona 3 Reload, Tekken 8, Final Fantasy VII Rebirth, Granblue Fantasy Relink et on en passe. La période de fin janvier/février s’annonce être aussi dense que cette période de septembre-décembre (si ce n’est pire), ce qui n’arrange les affaires de personne.

Banishers: Ghosts of New Eden sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu, aussi disponible en vidéo.