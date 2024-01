Baldur’s Gate 3 : Xbox confirme bannir les personnes qui mettent en ligne des extraits de scènes de nudité dans le jeu

Durant les vacances de Noël, plusieurs joueurs et joueuses découvrant Baldur’s Gate 3 sur Xbox ont eu la mauvaise surprise de voir leur compte être banni par Microsoft à la suite de l’upload automatique de certaines scènes capturées en jeu, qui représentaient des personnages dénudés. Ce qui, même si la nudité est très contrôlée par les règles du constructeur, ne devrait pas arriver.

Larian s’est empressé de prendre contact avec Microsoft pour régler ce problème au plus vite, et c’est via un tweet sur le compte de Xbox que ce dernier confirme ces bans, en expliquant que ces contrôles ont normalement été bien effectués, même si des erreurs ont pu arriver :

« Afin de clarifier les mesures d’application du contenu pour adultes de Baldur’s Gate 3, les suspensions de comptes Xbox ne sont pas automatiques. Chaque clip est examiné par un modérateur et, s’il s’avère qu’il enfreint nos politiques de sécurité et de contenu, des mesures sont prises en conséquence. Notre équipe peut annuler les suspensions si des mesures ont été prises par erreur. S’il s’agit d’une première infraction, par exemple, nous supprimerons la suspension et ferons savoir aux joueurs pourquoi cela s’est produit et comment éviter de futurs problèmes (par exemple, comment désactiver le téléchargement automatique lorsque du contenu sensible est capturé). »

Mieux vaut donc être prudent si vous comptiez uploader vos captures directement via le service Xbox, qui pourrait ne pas apprécier voir ce genre de clips en ligne.

