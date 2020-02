Baldur’s Gate 3 se dévoilera pour la première fois le 27 février

C’est au tour d’une nouvelle vidéo que le studio Larian nous donne rendez-vous pour la PAX East, qui se déroulera du 27 février au 1er mars à Boston, pour une présentation du très attendu Baldur’s Gate 3. Les fans trépignent d’impatience et on en saura enfin un peu plus sur le titre puisque, surprise, ce sera du gameplay qui sera dévoilé.

Larian prend rendez-vous avec les joueurs

Officialisé au détour du Stadia Connect organisé par Google en juin dernier, Baldur’s Gate 3 est actuellement en développement chez Larian Studios, équipe talentueuse que l’on connait pour la série Divinity Original Sin. Le projet est donc entre de bonnes mains et profitera du salon qui se situe dans l’état du Massachusetts pour refaire parler de lui.

Le rendez-vous est donné pour le 27 février à 21h30, heure française, pour une présentation du gameplay du titre. Swen Vincke, Directeur Créatif de Larian, montra sur scène en compagnie « d’un invité spécial » pour nous parler de l’histoire et des mécaniques de jeu et répondra à diverses questions. L’événement, diffusé en direct sur YouTube, sera l’occasion d’y montrer une nouvelle bande-annonce.

Pour rappel, Baldur’s Gate 3 est actuellement en développement sur Stadia et PC via Steam mais n’a pas encore de date de sortie. On nous annonce déjà plus de 100 heures de contenu et « de nombreuses surprises qui surprendront même les plus grands fans de Divinity: Original Sin 2. »