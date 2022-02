Baldur’s Gate 3 ne sortira pas d’accès anticipé avant 2023

Disponible en accès anticipé sur PC via Steam depuis fin 2020, Baldur’s Gate 3 poursuit doucement mais sûrement son développement. Toutefois, la communication autour du RPG est assez discrète au point que les joueurs et les joueuses commencent à se demander s’il a vraiment une petite chance de sortir officiellement cette année. D’après Larian Studios, la réponse est non puisque le lancement de la version 1.0 du jeu n’est pas envisagé avant 2023.

Encore un an de travail est nécessaire

Comme le rapporte le site américain Fanbyte qui a eu l’opportunité d’assister à une interview de Swen Vincke dans le cadre d’un panel, ce dernier aurait déclaré que « nous (Larian Studios) approchons de la phase finale du développement mais nous devons encore publier un certain nombre de mises à jour. Nous pensons qu’il nous reste environ un an de développement à ce stade. »

Le patron et fondateur du studio belge a également expliqué ceci afin de justifier le long délai de conception du titre : « La qualité est notre principale priorité. Nous voulons que tout dans le jeu soit à un certain niveau de qualité. Tant que ce n’est pas le cas, nous n’allons rien intégrer. Mais, nous nous rapprochons de ce que nous avons comme référence interne concernant le degré de qualité que nous voulons atteindre. »

En attendant d’en apprendre davantage, rendez-vous donc l’année prochaine pour découvrir la version finale et complète de Baldur’s Gate 3 sur PC et Stadia.