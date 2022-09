Google annonce la fermeture de Stadia pour le début d’année 2023, tout savoir

On fera mine d’être choqué par la nouvelle, mais on ne trompera personne. Après la fermeture de ses studios internes et le manque de nouveaux jeux prévus pour son catalogue, il était inévitable que Google Stadia commence à tirer sa révérence. C’est désormais acté : Stadia mettra fin à ses services dès le début de l’année 2023. Google confirme tout cela à travers un communiqué, qui détaille comme le service va peu à peu mourir.

Un échec retentissant pour Google

Google avait beau prétendre le contraire, on sentait que la fin n’était plus très loin. C’est Phil Harrison, vice-président de Stadia, qui nous informe de la fin du service de cloud gaming, en déclarant que ce dernier n’a pas su attirer assez d’utilisateurs sur le long-terme :

« Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia. Et bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia. »

Harrison indique que Google n’abandonne pas le jeu vidéo pour autant, notamment grâce à cette technologie qui est prisée au sein de l’industrie :

« Nous restons profondément attachés au jeu vidéo et nous continuerons d’investir dans de nouveaux outils, technologies et plates-formes qui alimentent le succès des développeurs, des partenaires de l’industrie, des clients cloud et des créateurs. »

Quand fermera Stadia ?

Cette fermeture aura d’ailleurs lieu assez vite : Stadia fermera ses portes le 18 janvier 2023. Après cela, les jeux que vous avez achetés seront inaccessibles, mais Google va mettre en place un service de remboursement pour les jeux achetés sur le Play Store, les accessoires (comme la manette Stadia) ou les DLC.

En revanche, les abonnements Stadia Pro ne pourront pas être remboursés. On notera que vous pourrez obtenir un remboursement sans avoir à renvoyer le matériel physique. Il n’est désormais plus possible d’acheter des jeux sur Stadia.

C’est donc la fin d’une ère qui n’aura pas duré bien longtemps chez Google, avec un service qui était certes qualitatif, mais qui n’aura jamais su convaincre le public. On regrettera évidemment cet échec, avant tout pour les joueurs et joueuses qui investi de l’argent dans le service (même s’ils seront remboursés). À la revoyure, Stadia.