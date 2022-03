Babylon’s Fall nous rappelle qu’il est disponible avec son trailer de lancement

Le planning de Square Enix est très chargé en ce mois de mars. Alors que l’on s’apprête à faire la course avec Chocobo GP ou à tuer quelques monstres avec la plus grande difficulté possible dans Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l’éditeur tient à nous rappeler l’existence du jeu de PlatinumGames, le bien nommé Babylon’s Fall. L’Action-RPG s’offre donc aujourd’hui un trailer de lancement pour fêter sa sortie.

Le jeu coop nous lance un dernier appel

Le studio se lance aujourd’hui dans le jeu service avec ce premier titre, qui s’est offert une démo récemment afin de laisser la communauté se faire une idée de la proposition, et dont la progression peut maintenant être transférée vers le jeu final. La saison 1 est déjà là, avec un Battle Pass déjà offert à toutes et à tous pour fêter cette première période d’activité pour le jeu.

Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date, en attendant notre test qui arrivera prochainement.

Babylon’s Fall est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et PS5.