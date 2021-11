Aperçu Babylon’s Fall – Une bêta qui a du mal à convaincre

On l’a bien vu du côté de chez Square Enix, sortir un studio de sa zone de confort n’est probablement pas la meilleure idée du moment. Crystal Dynamics et son Marvel’s Avengers l’ont bien prouvé, et de l’aveu même de l’éditeur, placer un tel studio sur un style de jeu qu’il ne connaissait pas n’était pas un geste très heureux. Alors forcément, quand Babylon’s Fall arrive après ces déclarations (bien qu’annoncé avant), en reprenant les codes d’un jeu coopératif avec un studio (Platinum Games) qui n’est pas du tout coutumier du genre, il y a de quoi se poser des questions. Et les réponses apportées par la dernière bêta sont loin d’être convaincantes.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu jouer à la bêta qui s’est déroulée du 15 au 17 novembre dernier, avec en tout quatre membres de la rédaction pour essayer le jeu en coopération, à la fois sur PC et PS5.

Des idées à retravailler

Les prémices de Babylon’s Fall avaient de quoi intriguer, bien qu’on ne semblait pas trop s’éloigner de la formule du jeu d’action chez Platinum Games. Son virage en tant que jeu coop a eu au moins l’effet de surprendre, tout en rebutant une partie du public traditionnel du studio, plutôt habitué aux jeux solos.

Dans l’esprit, on remarque tout de même vite la patte de Platinum, même lorsqu’il s’essaye à un autre genre. Babylon’s Fall se présente comme un jeu d’action orienté hack’n slash, en vue à la troisième personne avec des combos, des effets visuels de partout, et une petite dose de loot qui vient saupoudrer tout cela.

La particularité du gameplay de Babylon’s Fall réside dans le fait que l’on ne contrôle pas une, mais quatre armes différentes qui sont toutes associées à une touche chacune. On note alors deux armes principales et deux armes de « support », si l’on peut dire. Lorsque vous équipez des armes sur les deux emplacement de support, vous n’aurez pas droit aux même combos classiques des armes que si vous aviez placé ces dernières sur les emplacements principaux. En bref, si vous placez un arc en arme principale, vous serez capable de tirer des salves de flèches en continu, tandis que si vous placez ce même arc en arme secondaire, il tirera simplement une flèche chargée plus puissante.

Jouer avec ces quatre armes et modifier leur emplacement apporte donc une vraie profondeur au système de combat du jeu, tout en proposant à chacun d’adapter le jeu à ses envie. Libre à vous de vous équiper de quatre marteaux si le coeur vous en dit, ou d’avoir une arme de chaque type pour être plus polyvalent.

Une formule mal exploitée

On notera tout de même que certains gameplay sont moins intéressants que d’autres, comme le bouclier, qui convient peu au style très bourrin que semble adopter le jeu. Pour invoquer les armes secondaires, vous devrez aussi puiser dans une jauge de « magie », qui s’épuise également lorsque vous esquivez.

C’est sans doute à cause de cela que le gameplay n’est pas aussi dynamique qu’on aurait pu l’attendre de la part d’un jeu du studio, mais on imagine que c’est avant tout là pour équilibrer les combats étant donné que le titre nous invite à jouer jusqu’à quatre personnes.

Et après quelques heures sur la bêta, on a encore du mal à comprendre ce choix. Aucune synergie n’est présente entre les différents membres du groupe, ce qui compte, c’est de foncer dans le tas. Pourquoi pas après tout, beaucoup de hack’n slash reposent sur le principe, mais les mêlées deviennent ainsi très brouillonnes, avec des effets envahissants et un manque d’impact consternant. Qu’un boss ne bronche pas à chaque coup d’épée, très bien, mais quand le moindre ennemi demande une dizaine de coups avant d’osciller, autant dire que l’on a l’impression de frapper contre un mur.

La partie action n’est donc pas des mieux gérées, et qu’en est-il de la partie hack’n slash et loot ? Eh bien c’est plus ou moins du même acabit. Lorsque l’on tue un ennemi, on est invité à looter une « boite » dont on ignore le contenu avant la fin de la mission. Ainsi, il est impossible de se rééquiper en pleine partie, ni même de changer d’arme.

Sans doute pour ne pas déséquilibrer le challenge, étant donné que chaque mission est choisie en fonction d’un niveau particulier, mais c’est très pénible lorsque l’on découvre le jeu. S’il existe bien un hub principal, une sorte de village, il est impossible de tester son équipement là bas. Vous voulez essayer une nouvelle arme ? Vous devrez alors partir en mission avec. Elle ne vous convient pas ? Tant pis, vous devrez continuer jusqu’à la fin de la quête avec, ou abandonner.

Le potentiel est là, mais trop effacé

Les problèmes d’ergonomie de ce type sont nombreux, tout comme le matchmaking qui est à des années lumières de ce que l’on peut attendre d’un jeu qui mise sur son aspect coopératif. Et en parlant de choses qui ne sont pas à la hauteur, on ne peut pas décemment dire que l’aspect technique du titre soit irréprochable.

En ayant adopté un style typé aquarelle, Platinum Games a fait un choix osé, qui est une bonne idée sur le papier. L’exécution est moins heureuse, puisqu’elle tend à rendre les combats très brouillons. Ceci étant dit, l’univers a tout de même beaucoup de charme, avec des paysages qui restent sympathiques à voir, et des effets en pleine missions qui ajoutent un peu de dynamisme.

Notons également que cette nouvelle bêta a permis au jeu de faire un bond en avant par rapport à l’essai qui était proposé quelques semaines plus tôt, avec des textures bien plus propres, ce qui montre que le studio est à l’écoute des retours. Tant mieux, car tout n’est pas à jeter dans le jeu, à l’image de sa bande-son qui est plutôt convaincante pour le moment.