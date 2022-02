Babylon’s Fall va avoir droit à sa démo sur PS4 et PS5 le 25 février

Avec Babylon’s Fall, PlatinumGames semble vouloir s’essayer au modèle du jeu service, qui semble être essentiel pour assurer la bonne santé de l’entreprise selon son président. Ce premier essai est un vrai pari pour le studio, et les fans de PlatinumGames, habitués à la formule du jeu solo, ont de quoi être déstabilisés avec une telle proposition. C’est sans doute pour cela que le studio va mettre en ligne une démo afin que chacun puisse se faire un avis sur le jeu avant sa sortie.

Quelle bonne date

Cette démo sera donc publiée le 25 février (une date particulière où c’est la sortie d’un autre jeu qui risque d’attirer l’attention) sur PS4 et PS5, et permettra de jouer en multijoueur dès le début, avec une progression qui sera enregistrée et que l’on pourra transférer dans le jeu complet lors de sa sortie.

L’annonce de cette démo intervient en même temps que celle concernant la saison 1 du jeu, nommée « The Eternal Ziggurat » qui va donc durer du 25 février au 31 mai prochain. Les saisons auront donc des cycles de trois mois, avec des Battle Pass au programme, aussi bien payants que gratuits, permettant d’amasser plus de récompenses. Bref, la formule classique d’un jeu service en somme.

Babylon’s Fall est prévu pour sortir le 4 mars sur PC via Steam, PS4 et PS5.