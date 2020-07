Babylon’s Fall : il faudra attendre encore un peu pour en savoir davantage sur le jeu

Le nouveau jeu d’action de Platinum Games est passé par une longue phase de silence ces derniers mois et même s’il ne s’agit pas de grandes nouvelles annoncées par les développeurs, le compte Twitter du jeu rassure quand même son public en annonçant que Babylon’s Fall continue bien son développement.

Un jeu qui se fait désirer

En effet, seul un petit trailer avait fait surface en fin d’année 2019 et depuis les nouvelles sur le jeu ont été plus que minces. Un court message de l’équipe de développement indique alors l’intention initiale de communiquer sur le titre dès cet été, mais il faudra malheureusement attendre un peu plus longtemps avant d’avoir de nouvelles informations.

On reste cependant dans le flou en ce qui concerne les informations que l’équipe de Platinum Games voulait communiquer. Peut-être s’agissait-t-il d’un long trailer de gameplay puisque les anciennes séquences vidéo ne montraient que des courtes phases de jeu, ou d’une première fenêtre voire date de sortie. On ne peut pas non plus exclure que le titre s’exporte également sur la PS5 de Sony, mais tout ceci ne reste cependant que des hypothèses en attendant de futures précisions.