Babylon’s Fall : Une bêta fermée de quatre heures prévue le 12 août uniquement sur PC

Plus d’un mois après avoir refait surface lors du dernier Square Enix Presents, Babylon’s Fall, le nouveau projet de PlatinumGames et de Square Enix, va bientôt se laisser approcher pour la première fois au cours d’une bêta fermée. Intitulée « Phase One » et réservée uniquement aux joueurs et joueuses PC, elle se déroulera le 12 août prochain de 19h à 23h en France.

Un simple test technique pour commencer

Comme l’explique le site officiel du hack’n slash, cette bêta est avant tout un test technique focalisé sur les aspects fondamentaux d’un titre en ligne comme le téléchargement et l’installation du client Steam, l’enregistrement et l’authentification des comptes ainsi que les tests opérationnels des serveurs et du réseau. Quant aux éléments de jeu, ils seront réduits au strict minimum.

Notez également que le nombre de personnes pouvant participer à cette bêta sera particulièrement restreint. Davantage de places seront disponibles lors des deux autres phases qui seront organisées plus tard sur PS4 et PS5.

Pour rappel, Babylon’s Fall est un titre de type « game as a service » jouable seul ou en multijoueur jusqu’à quatre qui sortira sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 à une date indéterminée.