Azur Lane: Crosswave arrivera bien sur Switch chez nous en 2021

Après avoir envahi les plateformes mobiles, la série Azur Lane avait atterri sur PS4 et PC avec Azur Lane: Crosswave en début d’année. Le titre va avoir droit à un second souffle en 2021 puisqu’il va aussi débarquer sur Switch, comme Idea Factory International nous l’annonce.

Une version avec quelques bonus

Il faut avant tout noter que cette version était déjà disponible au Japon, mais pas encore chez nous. Aucune date précise n’a été annoncée pour cette version Switch, mais on sait qu’elle accueillera quelques nouveautés en plus par rapports aux versions PC et PS4.

Cela concerne les DLC Taihou et Formidable seront directement intégrés ici, et le mode Photo aura droit à quelques ajustements avec la possibilité d’intégrer jusqu’à 6 personnages au lieu de 3 sur nos plus beaux clichés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Azur Lane: Crosswave, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu.