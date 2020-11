Azur Lane Crosswave sortira sur Switch le 19 février 2021

Un an après sa sortie sur PC et PlayStation 4, Azur Lane Crosswave va donc faire son entrée sur Switch. On connaissait déjà le mois, on sait désormais sa date de sortie exacte sur la console de Nintendo : ce sera le 19 février 2021 en Europe (et trois jours plus tôt aux Etats-Unis).

Une date pour la version Switch

Rien de bien nouveau sur cette mouture Switch, si ce n’est le titre sort initialement sur les autres supports ainsi que la présence des DLC autour des personnages de Taihou et Formidable. Auparavant disponible en tant que contenu additionnel, ils sont désormais jouables directement et livrés avec trois personnages de soutien supplémentaires.

Le mode photo profitera aussi d’une mise à jour. On pourra désormais poser avec six personnages et non plus trois, ce qui permettra de prendre des clichés avec un peu plus de monde. Pour le reste, on est sur une adaptation de l’univers commencé sur mobile mais en moins qualitatif.