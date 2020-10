Azur Lane: Crosswave sortira en février 2021 sur Switch

Déjà disponible sur PC et PlayStation 4 depuis quelques mois, Azur Lane: Crosswave avait également des plans pour la console de Nintendo. Alors que l’on nous avait affirmé une venue l’année prochaine, le soft vient de confirmer une arrivée pour le mois de février 2021 dans nos contrées occidentales.

Quelques nouveautés attendues

Idea Factory International affirme que la mouture Switch sera disponible courant février 2021. Pas encore de date mais nul doute que cela ne tardera pas trop. Cette version apportera Taihou et Formidable en tant que personnages jouables (et non plus disponibles comme DLC), du contenu scénaristique supplémentaire ainsi qu’une mise à jour du mode photo avec la possibilité de choisir jusqu’à six personnages et d’autres ajouts.

Rappelons qu’Azur Lane Crosswave est un RPG qui se base sur le titre mobile du même nom. Une adaptation moins intéressante que l’aventure initiale mais qui a probablement comblé certains fans. Le titre est initialement sorti sur PC et PlayStation 4 en février 2020 et sera donc disponible un an après sur Nintendo Switch.