Après vous avoir présenté le titre au cours du test écrit, on vous propose cette fois-ci notre avis en vidéo pour Azur Lane Crosswave. Dérivé de la version smartphone, il s’agit ici d’une adaptation sur consoles de salon sous la forme d’un shooter aux composantes RPG. On y retrouve des filles qui sont en fait des navires de guerre dans une uchronie de la Seconde Guerre Mondiale.

Avec des personnages bien travaillés et un concept sympathique, Azur Lane Crosswave a cependant du mal à convaincre. Il faut dire que le postulat de base est bien meilleur sur mobile, et il ne fait finalement qu’adapter l’univers mais sans bien réussir à le faire. On vous parle de tout ça dans cette vidéo. Sachez d’ailleurs que le jeu est déjà dispo sur PC et PlayStation 4.