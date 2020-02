Darksiders Genesis : Notre avis sur la version console

Après être sorti dans un premier temps sur PC et Stadia, Darksiders Genesis débarquera enfin sur consoles le 14 février prochain. Le titre de THQ Nordic est attendu sur PlayStation 4, Xbox One ainsi que sur Switch. Nous avons pu essayer et terminer le jeu sur PlayStation 4, afin de voir si cette version était à la hauteur de la première sortie en décembre dernier.

Darksiders Genesis, c’est quoi ?

Mais avant de revenir en détails sur les spécificités de cette version, rappelons ce qu’est Darksiders Genesis. Contrairement aux autres opus de la série, il ne porte pas de numéro accolé au titre, ce qui est bien normal puisqu’il s’agit d’un spin-off.

Genesis nous relate des événements survenus avant les trois autres épisodes de la série Darksiders, ce qui fait de cet opus une sorte de préquelle. On ne pourra cependant que recommander de bien connaitre le lore de la série avant de s’y aventurer, histoire de cerner plus rapidement le contexte ainsi que les différents personnages qui sont présents ici.

On y suit les aventures de Discorde et de Guerre, deux des quatre Cavaliers de l’Apocalypse, envoyés enquêter en Enfer suite aux troubles agissement de Lucifer. Le Conseil Ardent ordonne aux deux frères de trouver la cause du déséquilibre entre les royaumes, et nos deux héros vont vite se rendre compte que les seigneurs inférieurs de l’Enfer manigancent de sombres plans.

Contrairement aux autres opus, Darksiders Genesis propose une vue 2,5D isométrique, avec un découpage du monde en chapitres. Pas de monde ouvert ici, mais certains niveaux disposent tout de même d’un grande surface, et demandent d’être explorés plusieurs fois avant d’en découvrir tous les secrets. Il est possible de retourner dans les niveaux précédents afin de débloquer de nouvelles choses grâce aux pouvoirs acquis plus loin dans l’histoire.

Le joueur peut incarner Discorde et Guerre en même temps, en switchant de l’un à l’autre à l’aide d’un seul bouton. Guerre est ainsi plus adapté aux combats au corps-à-corps contre des hordes de monstres, tandis que Discorde préféra garder de la distance avec ses deux gros calibres et ses munitions différentes. Il est également possible d’y jouer en coop locale ou en ligne, et arpenter tous les niveaux à deux avec chacun un personnage.

Et la version console ?

Les différentes versions consoles possèdent le même contenu que la version PC. Dans notre test de la version PC du jeu, nous avons soulevé quelques soucis techniques. Malheureusement, ces problèmes sont une nouvelle fois présents (sur PlayStation 4 en tout cas), avec des soucis de collisions, des personnages bloqués dans le décor ou des sous-titres parfois à la traîne.

Bien sûr, le jeu reste parfaitement jouable dans sa globalité, et la fluidité est globalement au rendez-vous, en dehors de un ou deux freezes très occasionnels. On aurait simplement aimé que les problèmes de la version PC disparaissent trois mois plus tard, mais les bugs présents ne sont pas handicapants.

Cela étant dit, Darksiders Genesis reste l’un des meilleurs opus de la série, grâce à ses combats dynamiques, la complémentarité de ses deux héros (et leurs échanges verbaux savoureux) ainsi qu’un level-design bien pensé, qui encourage l’exploration. Le titre devient encore plus plaisant à deux, et vous occupera pendant au minimum une douzaine d’heures en ligne droite, et bien plus si vous cherchez à récupérer tout ce qu’il est possible de trouver. La version console aura tout de même encore besoin de quelques patchs pour corriger certains soucis, afin de rendre honneur à ce sympathique épisode.