Avatar: Frontiers of Pandora partage un court making-of dédié au moteur Snowdrop

Montré en clôture de la conférence Ubisoft Forward lors de l’E3 2021, Avatar: Frontiers of Pandora fait de nouveau parler de lui par l’intermédiaire d’un petit making-of vantant les qualités de la toute dernière version du moteur Snowdrop conçue spécialement pour le jeu.

Des changements importants en perspective

Comme l’explique plusieurs membres de l’équipe de développement dans cette vidéo, des améliorations majeures ont été apportées au moteur afin de retranscrire au mieux l’univers imaginé par James Cameron. Par exemple, grâce à son système de microdétails, Massive Entertainment peut inclure « des milliers d’éléments sur une seule image » permettant « de créer des environnements bien plus détaillés pour Pandora. »

Le titre en monde ouvert, que vous pourrez explorer à pied comme dans les airs, promet aussi de proposer une végétation variée capable d’intégrer plus d’éléments visuels qu’auparavant ainsi que de nombreux « shaders interactifs, que les joueurs et les joueuses pourront modifier, simulant le vent, les interactions en temps réel et la réaction des plantes intelligentes » présentes sur la planète.

Un nouveau système volumétrique pour les nuages a également été ajouté au Snowdrop afin d’améliorer le rendu visuel du ciel. Les développeurs n’ont pas non plus oublié de faire un point rapide sur l’implémentation du ray-tracing qui rendra l’éclairage du jeu « naturelle et photoréaliste » et prendra en charge les reflets provenant « des émissions et de la bioluminescence des plantes » dans le but de rendre Pandora encore plus « dynamique et réaliste ».

Pour finir, le studio d’Ubisoft déclare que ce projet supportera la météo dynamique et que les PNJ auront véritablement « conscience de leur environnement », ce qui devrait, on l’imagine, rendre leur comportement plus réaliste.

En attendant d’en voir un peu plus sur cette production et de savoir si toutes ces belles promesses seront tenues, rappelons qu’Avatar: Frontiers of Pandora sortira en 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna et Google Stadia.