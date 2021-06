AudioClash : Battle of the Bands, un auto-battler musical bientôt en accès anticipé sur Steam

AudioClash : Battle of the Bands est un auto-battler en free to play qui vous propose de créer votre propre groupe afin de vous hisser dans le hit-parade. Et si vous êtes fan de The Living Tombstone, cela devrait vous intéresser.

De vrais battle de groupes musicaux

Révélé au Summer of Gaming d’IGN, AudioClash : Battle of the Bands est la création du célèbre groupe The Living Tombstone, il est en outre développé par le studio Big Boat Interactive. Cet auto-battler en free to play vous permettra de créer votre groupe de musiciens en piochant les membres à travers l’espace et le temps, et même les réalités alternatives. Il sera ainsi possible de mélanger bon nombre de genres tels que le rock, le métal, le punk, la pop… Il faudra donc mixer différentes cartes pour dominer musicalement vos adversaires.

AudioClash : Battle of the Bands sortira en accès anticipé sur Steam au troisième trimestre de cette année.