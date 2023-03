AudioClash : Battle of the Bands

AudioClash : Battle of the Bands est un auto-battler musical free-to-play développé par Big Boat Interactive et édité par AudioClash. Créé en collaboration avec le célèbre groupe The Living Tombstone, ce titre invite les joueurs et les joueuses à former le meilleur groupe de musique possible en choisissant intelligemment ses membres, leur placement sur scène, leur style, etc.