Atlus tâte le terrain pour la localisation occidentale de Persona 5 Scramble

Alors qu’aujourd’hui sort sur PS4 le très attendu Persona 5 Royal, Atlus demande justement aux joueurs de ce magnifique JRPG leur avis sur une localisation occidentale de sa suite sous forme de Muso, Persona 5 Scramble : The Phamtom Strickers.

The Persona 5 Royal Player Survey includes a question asking users how interested they would be in buying Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers if it were released in the West. #P5S pic.twitter.com/CKq5gyWzku

— Persona Central (@Persona_Central) March 30, 2020