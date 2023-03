Atlas Fallen partage un bout de son gameplay dans un nouveau trailer rempli d’action

Deck13 est maintenant au travail sur une nouvelle licence ambitieuse qui s’est peu montrée au grand public depuis son annonce. Focus Entertainment, qui édite cet Atlas Fallen, a pourtant révélé il y a peu la date de sortie du jeu qui doit nous arriver dès le mois de mai prochain, ce qui veut dire qu’il était temps d’en montrer plus. Le rendez-vous était donc fixé à aujourd’hui avec la promesse d’un premier trailer de gameplay, mais une fois encore, le titre se montre assez timide sur ce qu’il nous présente.

Les précommandes sont ouvertes

On préférera parler de trailer in-game plutôt que d’un vrai trailer de gameplay ici, étant donné à quel point il est court. On se contente de quelques images qui nous présentent un peu mieux le onde désertique de cette licence, avec deux ou trois combats à la clé mais rien de plus.

Cependant, l’équipe de Deck13 nous promet de nous en dire plus, et surtout de nous en montrer davantage, dès ce vendredi, avec un journal de développeur qui devrait être riche en nouvelles images.

On comprend alors que ce trailer servait avant tout à lancer officiellement les précommandes autour du jeu, notamment celle de la Signature Edition.

Cette dernière sera réservée à seulement 100 exemplaires dans le monde et comprendra une illustration exclusive signée par James Lowe, le directeur artistique du studio, le tout dans un cadre en bois laminé et numéroté. Vous pouvez tenter de précommander cette édition sur le site officiel de Focus.

Pour ce qui est de l’édition standard, vous retrouverez ci-dessous un tableau comparant les prix des différents revendeurs pour le jeu. Atlas Fallen sera disponible dès le 16 mai sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.