Atlas Fallen : L’action-RPG de Focus et de Deck13 a déjà une date de sortie

Après avoir fait ses armes sur plusieurs Souls-like plus ou moins réussis, comme les deux épisodes de la série The Surge, Deck13 revient avec un titre encore plus ambitieux qui prend une tournure plus action qui prend place dans un nouvel univers. Atlas Fallen s’est présenté à nous l’été dernier et les premières images que l’on a pu voir du titre ont eu de quoi attirer l’oeil, ne serait-ce que grâce à ce monde recouvert par le désert qui dispose d’une direction artistique peu commune. On ne pensait pas revoir cette nouvelle licence avant le début de la période des grosses conférences, mais Focus Entertainment n’a pas attendu jusque là pour nous donner des informations sur la date de sortie de son jeu.

Une sortie dans une période bien bouchée

L’éditeur français nous donne une bonne nouvelle aujourd’hui en nous précisant que cet action-RPG sera bientôt disponible, puisque Atlas Fallen sortira le 16 mai prochain. Pour fêter cela, pas de nouveau trailer malheureusement, mais quelques screenshots en plus qui nous montrent des batailles contre des grosses bestioles des sables.

Pour rappel, Atlas Fallen sera jouable en solo ou en coopération. Nous avons pu approcher le titre lors de son annonce si vous souhaitez en savoir plus. Du gameplay sera montré sous peu selon Focus.

Atlas Fallen sera jouable sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.