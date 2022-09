Atlas Fallen : Nous l’avons vu, premières infos sur le nouvel action-RPG de Deck 13

Après un The Surge 2 excellent, le studio Deck 13 avait sûrement bien envie de passer à autre chose, et c’est chose faite avec Atlas Fallen. Le soft, orienté action et RPG, va vous emmener dans un monde où le sable sera votre frère d’arme. Cette Gamescom 2022 nous a permis de voir un peu plus de 20 minutes de gameplay sur place, et ainsi vous donner les premières infos à son sujet.

Le sable sera votre meilleur ami

Le premier élément très important dans Atlas Fallen sera le sable. En effet, le monde d’Atlas Fallen a été ravagé par le dieu du soleil, et le sable sera ainsi omniprésent dans le titre de Deck 13. Par ailleurs, le protagoniste aura trois armes distinctes à utiliser via son gantelet. Ce sera les trois seules armes dont notre personnages disposera tout le long du jeu, et ces dernières auront des forces et des faiblesses. Néanmoins, celles-ci seront bien évidemment améliorables, via de l’essence de sable voire divers cristaux, à trouver sur toute la carte du monde.

Concernant le système de combat, Deck 13 a tout de même conservé quelques éléments de The Surge. Ce ne sera pas la partie Souls-like, mais plutôt la possibilité de cibler les différents parties du corps, afin de récupérer de précieux fragments sur les diverses créatures à affronter. Autre point intéressant sur ce Atlas Fallen, le jeu sera également jouable en coopération jusqu’à deux joueurs en ligne. Soit une première dans les productions de Deck 13 mais sachez que ce mode coopération ne sera qu’un plus non négligeable, le titre étant avant tout taillé pour le solo. En tout cas, y jouer avec un autre joueur devrait être déjà plus enthousiasmant, sous réserve que la difficulté soit véritablement sculptée pour deux.

Et comme tout action-RPG, ou presque, il y aura une partie crafting. Nous ne l’avons pas vu à proprement parler, mais il y en aura bel et bien. Cela permettra notamment d’améliorer ou d’acquérir différents équipements, voire améliorer vos trois armes. Sur le gameplay par ailleurs, nous avons pu voir quelques combos sympathiques à effectuer sur les différentes créatures, et ces dernières auront évidemment une barre de vie, avec un niveau de danger affiché. Tout cela paraissait classique, mais efficace dans la pratique.

Très loin d’un Souls, plus proche d’un Horizon ou God of War

Ceci dit, le titre nous a paru assez loin d’être un Souls-like et les développeurs ne s’en cachent pas, étant donné qu’ils veulent un peu plus se rapprocher d’un God of War, voire Horizon. En effet, il sera plutôt orienté semi open-world, avec pas moins de 5 régions à visiter. Certaines seront relativement petites, d’autres un peu plus grandes en matière de terrain de jeu. Par ailleurs, et comme titre à la God of War ou Horizon, le soft se dotera évidemment de quelques activités annexes. De statues du dieu du soleil en passant par différents éclats à ramasser, on peut dire que le titre ne devrait pas manquer d’activités secondaires à réaliser.

Pour ce qui est de la progression, Atlas Fallen sera également un peu dans la veine d’un Horizon. Effectivement, il s’avère que notre héros pourra gagner de nouvelles compétences au fil du jeu. Autrement dit, et notamment en terrassant quelques boss, notre personnage pourra donc acquérir de nouveaux pouvoirs, et ainsi progresser dans d’autres zones auparavant inaccessibles, presque à la manière d’un metroidvania. Par exemple, nous avons pu voir qu’il était possible d’élever une structure enfouie dans le sable, et s’en servir de plateforme afin d’avancer vers la zone suivante.

Côté durée de vie, Atlas Fallen devrait aussi savoir tenir largement en haleine. Le développeur présent sur place a affirmé que pour finir le titre, il faudra compter 15 heures en ligne droite, et éventuellement 25/30 h pour viser le 100 %. Soit une durée de vie clairement dans les clous de ce qui se fait habituellement. D’autant que nous aurons bien entendu quelques interactions avec des PNJ, et donc des missions primaires ou secondaires à effectuer. Dans l’ensemble, force est d’admettre qu’Atlas Fallen devrait s’avérer complet.

L’aspect technique d’Atlas Fallen ne semblait pas en reste. Basé probablement sur le moteur graphique de The Surge 2, force est de constater que le titre a su en mettre plein la vue lors de la présentation. La plupart des panoramas n’avaient pas vraiment à rougir par rapport aux standard actuels, et le soft nous avait déjà l’air bien fini sur pas mal d’aspects, même s’il y a encore forcément du travail. Concrètement, le titre nous avait l’air joli graphiquement comme artistiquement, et nous avons déjà hâte d’en voir bien plus.

On termine avec le bestiaire. Lors de la présentation, on nous a affirmé qu’il y aura différentes sortes de créatures à affronter, dont certains qui pourraient atteindre trois fois notre taille. Instinctivement, nous pensons forcément à des boss, et on espère qu’il seront vraiment gargantuesques comme intéressants à affronter.

Globalement, c’est tout ce qu’il y a à savoir sur ce Atlas Fallen, qui s’annonce comme un action-RPG plein de promesses, et surtout convaincant pour le moment même si nous attendons d’en voir bien plus. La production de Deck 13 sortira sur PC,PS5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue pour le moment.