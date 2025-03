Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée lancera sa démo le 17 mars

Atelier Ryza avait déjà pavé la voie vers une reconnaissance plus mondiale de la saga de JRPG développée par Gust. Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée compte aller encore un peu plus loin en élargissant ses horizons via une sortie sur Xbox, et surtout des traductions dans plusieurs langues, dont le français. De quoi aller chercher un tout nouveau public, encore faut-il le convaincre de passer à la caisse. Et pour cela, rien de mieux qu’une démo pour se faire un premier avis sur cet épisode.