Atelier Yumia : Notre Interview avec le producteur Junzo Hosoi (héroine plus mature, évolution de la saga, sortie sur Xbox…)

Durant l’évènement organisé à Paris, où nous avons également pu jouer au titre, nous avons abordé avec lui plusieurs aspects du jeu, de la direction plus sérieuse de cet opus aux nouveautés comme le housing et l’arrivée de la licence sur Xbox.

Yumia, une héroïne unique dans l’histoire de la série Atelier

Atelier Yumia adopte un ton plus sérieux que les précédents jeux de la série. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

L’histoire principale du jeu repose sur un monde où l’alchimie est interdite. Autrefois, certaines personnes pratiquaient cet art, et il y avait même des alchimistes reconnus. Mais aujourd’hui, cette pratique est strictement prohibée. C’est dans ce contexte que débute l’intrigue. L’équipe de recherche d’Aladiss mène une enquête sur ce phénomène. Cependant, certaines contraintes empêchent les gens de poursuivre leurs recherches trop longtemps. Pour contourner cela, Yumia utilise le pouvoir du Mana afin de créer des objets de synthèse, ce qui lui permet de continuer ses investigations. C’est ainsi que commence son aventure.

De plus, la mère de Yumia était elle-même une alchimiste, malgré l’interdiction. Yumia cherche donc à comprendre pourquoi sa mère pratiquait cette alchimie interdite, pourquoi cette discipline est considérée comme dangereuse et, plus largement, si l’alchimie est une force bénéfique ou néfaste. Tout au long de l’histoire, ses choix et décisions façonnent son parcours et son évolution en tant que personnage.

Le jeu propose des choix de dialogue et une plus grande liberté dans la manière d’accomplir les objectifs. Peut-on s’attendre à une progression moins linéaire et à plusieurs fins possibles ?

Selon les choix de dialogue que vous faites, cela ne signifie pas qu’il y aura plusieurs fins, mais plutôt que vous pourrez emprunter une route différente. La manière dont les problèmes sont résolus varie en fonction des décisions prises.

Le thème central du jeu semble être la mémoire et le passé. Comment ce concept influence-t-il les mécaniques de gameplay et la progression du joueur ?

L’objectif principal est de retrouver chaque souvenir au fil de l’exploration, ce qui permet de reconstituer progressivement l’histoire tout au long du jeu. Chaque personnage possède des souvenirs uniques, et leur assemblage diffère selon les découvertes du joueur. Cela influence non seulement le déroulement du récit, mais aussi l’évolution des personnages eux-mêmes.

Chaque héroïne de la franchise Atelier possède une personnalité distincte. Par exemple, Ryza était curieuse et énergique, tandis que Sophie était plus douce et rêveuse. Comment décririez-vous la personnalité de Yumia et en quoi son développement diffère-t-il de celui des précédentes héroïnes ?

Dans les précédents titres de la série Atelier, l’accent était mis sur l’aventure de garçons et filles, ainsi que sur l’évolution de leur amitié et leur passage à l’âge adulte. Chaque jeu explorait comment ces personnages grandissaient et se développaient à travers leur histoire. Cependant, dans cet opus, Yumia a déjà 21 ans, ce qui fait d’elle une protagoniste bien plus mature que Ryza dans son premier jeu. Elle a déjà ses propres convictions et sait ce qu’elle veut accomplir.

L’objectif était donc de proposer une héroïne qui se distingue des précédents protagonistes de la série Atelier, avec une nouvelle identité et une personnalité unique, tout en explorant sa relation à l’alchimie et la façon dont elle choisit d’y croire ou non.

Lors de la preview, nous avons remarqué que Yumia adopte des gestes très gracieux, presque comme une danseuse, aussi bien pour l’alchimie que lors des combats. Quelles ont été vos inspirations pour cette gestuelle élégante ?

J’aime beaucoup les comédies musicales et les spectacles sur scène, où les acteurs se montrent particulièrement élégants dans leurs performances. Comme Atelier Yumia ne dispose pas d’un chaudron alchimique comme dans les précédents opus de la série, l’équipe s’est demandé comment intégrer l’alchimie dans cet épisode. Ils ont alors imaginé un système basé sur la danse et les mouvements scéniques, où les performances deviennent le cœur du système de synthèse.

La série prend un nouveau tournant en sortant sur Xbox

Le housing est l’une des grandes nouveautés de cet opus. Pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement et son impact sur l’expérience du joueur ?

Le système de construction utilise des objets totalement différents de ceux du système de synthèse. En explorant et en collectant des ressources comme d’habitude, les matériaux que vous utilisez pour la synthèse ne sont pas les mêmes que ceux requis pour la construction. Les deux systèmes fonctionnent indépendamment.

Vous pouvez rassembler les matériaux au fil de votre exploration, puis les utiliser pour construire des bâtiments dans des zones dédiées. Chaque construction possède un niveau de confort qui dépend du respect des critères de conception et d’aménagement. En atteignant ces objectifs, vous obtenez des bonus en jeu, ce qui apporte des avantages lors de votre progression.

Pour les joueurs qui ne sont pas particulièrement intéressés par la personnalisation et la construction, un catalogue permet d’automatiser la mise en place des bâtiments. Cela simplifie le processus tout en garantissant les buffs et bénéfices associés.

Atelier Yumia sera donc le premier jeu de la série à sortir sur consoles Xbox. Qu’est-ce qui a motivé cette décision et quelles sont vos attentes concernant la réception par la communauté Xbox ?

Je suis un joueur Xbox depuis la première console et, jusqu’à présent, je n’avais encore jamais sorti de jeu que j’avais produit sur cette plateforme. Cependant, j’ai toujours pensé que la Xbox devrait accueillir la série Atelier. Des discussions internes ont eu lieu avec Koei Tecmo, et ils ont finalement pris la décision d’apporter un support à la Xbox. Étant moi-même un joueur assidu sur cette console, je comprends l’importance des attentes de la communauté Xbox.

Une question plus globale sur la série. Contrairement à beaucoup d’autres RPG, la romance est assez secondaire dans la série Atelier. Pourquoi ce choix et comment cela impacte la dynamique entre les personnages selon vous ?

Dans les anciens jeux de la série Atelier, il y avait des éléments de romance. Cependant, depuis que je suis devenu producteur de la franchise, ce n’est plus vraiment le cas. La raison est que je considère que l’histoire doit rester neutre afin de mieux exprimer le développement des personnages. C’est pourquoi la romance n’a pas été intégrée jusqu’à présent. Toutefois, j’envisage la possibilité d’explorer cet aspect à l’avenir.

Gust développe aussi d’autres licences comme Blue Reflection, Ao no Surge ou encore les RPG Fairy Tail. Y-a-t-il un nouveau projet en développement qui pourrait surprendre les fans ?

Nous ne pouvons pas encore en dire plus, mais un nouveau jeu est actuellement en développement, en dehors de nos projets annexes. Nous espérons que les fans l’attendront avec impatience.

Nous remercions monsieur Junzo Hosoi d’avoir répondu à nos questions. Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch.