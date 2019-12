Atelier Ryza se fait une place chez Spotify en intégrant ses OST

Le jeu vidéo encore un peu plus présent dans le streaming musical.

Intégrer la bande originale de l’un de ses jeux sur un service de streaming musical ? Une grande première pour Koei Tecmo, avec Atelier Ryza : Ever Darkness & The Secret Hideout. Avec cette annonce, un accolade trailer est également dévoilé par le studio, une façon de célébrer les bonnes critiques qu’ils ont reçu pour leur jeu.

Atelier Ryza feat Spotify ?

Bien qu’il soit possible d’en dégoter, on aurait tendance à regretter le manque d’OST de nos jeux préférés sur ce genre de plateforme. Pour le coup, ce sont 61 titres qui seront disponibles sur la plateforme, incluant le thème très apprécié Rainbow Summer, signé Sayaka Kanda. Les fans pourront à présent revivre leur aventure en musique à tout moment juste ici, ou en cherchant directement « Atelier Ryza » sur Spotify (les titres, eux, sont référencés en japonais).

Cette nouvelle s’accompagne de la sortie des derniers contenus additionnels du jeu, incluant un tout nouveau scénario, et des nouveaux costumes pour les personnages. Pour plus d’informations sur ces ajouts et les autres DLC, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.

Atelier Ryza : Ever Darkness & The Secret Hideout est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.