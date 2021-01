Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy partage son trailer de lancement

Après sa sortie en Asie qui lui a permis de récolter de jolis chiffres de ventes, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy s’apprête à débarquer en Occident et nous le fait savoir avec son trailer de lancement.

La suite d’Atelier Ryza est enfin là

Cette nouvelle vidéo nous présente brièvement tout ce qui nous attend dans le jeu, avec forcément une grande importance de l’alchimie, des combats encore plus spectaculaires et des ruines à explorer. Un second opus visiblement réussi, avec des défauts et des qualités résumés dans notre test.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est disponible dès maintenant sur PC via Steam, et le 29 janvier sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Pour trouver le jeu au meilleur prix, n’hésitez pas à consulter notre article regroupant les offres des divers sites marchands.