Asus va bientôt lancer la ROG Ally Z1, une version moins chère de sa console portable, mais aussi moins puissante

Malgré son prix élevé, la ROG Ally d’Asus semble séduire et se pose comme l’une des consoles portables les plus prisées du marché, en compétition avec le Steam Deck. Asus nous avait promis qu’une version plus abordable de sa machine était également en route, et le constructeur est maintenant prêt à nous en dire plus en révélant ses spécificités techniques, son prix et sa date de sorte.