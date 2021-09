Assassin’s Creed Valhalla : Le Discovery Tour arrivera en octobre

Depuis quelques épisodes de la franchise, Ubisoft propose un mode Discovery Tour pour ses derniers Assassin’s Creed, qui permet d’explorer le monde des différents opus sans tout l’aspect violent des titres, afin d’en apprendre plus sur les cultures et les régions représentées. Le Discovery Tour d’Assassin’s Creed Valhalla s’est fait attendre, mais il est bien en chemin.

La visite guidée commence le mois prochain

Ce Discovery Tour: Viking Age sera donc disponible sur PC via Ubisoft Connect ou l’Epic Games Store, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia dès le 19 octobre prochain, et ce gratuitement pour celles et ceux qui possèdent déjà le titre de base.

Une version standalone, conçue avant tout pour l’éducation, sera disponible à part à la même date sur PC, et arrivera pour les autres plateformes dès le début de l’année 2022.

On incarnera alors ici plusieurs personnages en suivant leurs histoires et en remplissant des quêtes afin d’en apprendre plus sur cette période, sur l’histoire de l’Angleterre et de la Norvège ainsi que sur la culture Viking. On y verra également des pièces de musées en provenance d’établissements célèbres.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet.