Assassin’s Creed Valhalla offre le costume d’Altaïr à tout le monde

Avec sa longue histoire remplie de personnages cultes, la série Assassin’s Creed fait souvent des clins d’oeils à ses précédents héros dans les jeux les plus récents, notamment à travers des skins. Assassin’s Creed Valhalla rend à son tour honneur au tout premier des Assassins que l’on a connu, à savoir Altaïr, avec l’armure de ce dernier qui arrive dans le titre.

Comment obtenir la tenue d’Altaïr ?

L’armure du célèbre Assassin est donc déjà disponible dans le jeu, et surprise, elle est disponible gratuitement pour tout le monde. Cette tenue modifie l’apparence d’Eivor, et débarque dans un pack nommé Récompense divine contenant le set de Modranith en bonus et d’autres récompenses du festival de Yule.

Pour obtenir ce pack, rendez-vous sur le store du jeu via le menu principal. Le pack Récompense divine est actuellement sur la page d’accueil et ne nécessite aucun crédit Hélix pour être obtenu.

Un joli cadeau de la part d’Ubisoft, qui débarque en même temps que le patch 1.2.0 du jeu qui corrige de nombreuses choses.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.