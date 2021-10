Assassin’s Creed Valhalla confirme ses plans pour cet automne avec sa feuille de route

On se dirige bientôt vers la première année d’existence d’Assassin’s Creed Valhalla, qui devrait être le dernier épisode à suivre la formule classique si l’on en croit le projet Assassin’s Creed Infinity. Ubisoft prévoit donc d’alimenter le jeu avec de nombreux contenus pour le faire subsister pendant quelques temps, et on a maintenant le programme de cet automne, qui ne surprendra pas vraiment la communauté.

Demandez le programme

Comme on s’y attendait, l’une des grosses actualités du jeu pendant cette période sera la sortie du Discovery Tour, que l’on a déjà évoqué il y a plusieurs jours. Cette version éducative sera précédée d’une mise à jour 1.3.2 qui arrivera le 5 octobre prochain, avant une autre mise à jour 1.4.0 qui arrivera plus tard. Le contenu de ces mises à jour n’est pas encore connu pour le moment.

On sait également que le festival d’Oskoreia viendra mettre un peu d’ambiance cette saison, et à en juger par l’image à l’ambiance sombre, on imagine qu’il s’agira d’un activité qui tombera à pic pour Halloween.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet.