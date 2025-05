Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft dévoile sa feuille de route post-lancement, avec une extension narrative en vue

Une extension narrative et des mises à jour régulières

Ubisoft a levé le voile sur la feuille de route post-lancement d’Assassin’s Creed Shadows, le dernier opus de sa saga emblématique, sorti en avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Un mois après son lancement, le jeu s’apprête à accueillir une série de mises à jour gratuites, de nouvelles fonctionnalités et du contenu narratif additionnel, dont une extension majeure : Traque sur Awaji.

Cette extension gratuite pour les joueurs ayant précommandé le jeu proposera d’explorer l’île d’Awaji avec Naoe et Yasuke, dans une suite directe de l’épilogue. Elle introduira notamment une nouvelle arme pour Naoe, le bō, ainsi que des ennemis inédits et des aptitudes supplémentaires. Bien que la date de sortie précise n’ait pas été dévoilée, Ubisoft confirme une arrivée courant 2025.

Parallèlement, des histoires bonus gratuites viendront étoffer le récit principal. La première, Les œuvres de Luis Frois, prévue pour début mai, permettra de mieux connaître le rôle du jésuite portugais dans le Japon du XVIe siècle. Ces quêtes s’accompagneront de nouveaux alliés, activités et compétences.

Et d’autres améliorations à venir

Ubisoft promet aussi plusieurs améliorations attendues, notamment un mode Nouvelle Partie +, des niveaux de difficulté extrêmes, et une refonte partielle de la course libre, avec de nouvelles animations comme le saut vertical ou le saut arrière propulsé. Le mode photo sera enrichi avec de nouveaux filtres, stickers, musiques et poses. Après un premier patch important en avril, une deuxième mise à jour communautaire est prévue pour juin. Elle apportera plus d’options de personnalisation (visuels désactivables, tenues dans les cinématiques, etc.) et élargira les mécaniques d’alerte dans tout le monde ouvert.

Assassin’s Creed Shadows est pour le moment disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. De plus, d’après une classification PEGI presque furtive, il devrait également arriver sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.