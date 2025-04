Assassin’s Creed Shadows : PSSR, corrections de bugs et suivi auto, le détail de la grosse mise à jour 1.0.2

Avant toute chose, sachez que cette mise à jour n’est pas qu’une petite update puisque le patch pèsera tout de même assez lourd en fonction des plateformes. Comptez 11,6 Go sur PlayStation 5, 19,5 Go sur Xbox Series X/S, ou encore 16 Go sur PC (Ubisoft), 11 Go sur Steam ou encore 9 Go sur Mac. Ceci dit, passons en revue les principales nouveautés de cette mise à jour majeure.

Elle descend de la montagne…

Il est arrivé ! Le suivi automatique du chemin via le « pathfinder » à cheval a été intégré avec cette mise à jour 1.0.2. Jusqu’à présent disponible uniquement si vous suivez un PNJ pendant une quête, le suivi auto n’était pas présent à cheval pour suivre une route sélectionnée grâce à la fonctionnalité essentielle de cet opus pour trouver son chemin parmi les nombreuses montagnes composant la carte (grâce à sa magnifique ligne blanche tracée au sol).

Depuis cette mise à jour, vous pouvez donc sélectionner un objectif et demander à votre cheval de s’y rendre automatiquement, sans avoir à gérer vous même la bête, qui disons-le, n’est pas des plus agréables à diriger en plus. De plus, la vitesse des chevaux a été augmentée en ville, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle tant ceux-ci se traînaient dans les bourgs japonais.

Les possesseurs de PS5 Pro heureux ?

Il avait été annoncé comme prochainement disponible, il n’aura pas fallu attendre longtemps. Malgré les déboires connus avec Avatar: Frontiers of Pandora à la sortie de la PlayStation 5 Pro en novembre dernier, le PSSR (PlayStation Spectral Super-Resolution) est désormais disponible dans Assassin’s Creed Shadows, la console Pro de Sony ne bénéficiant pour l’heure que de modes graphiques plus boostés.

La mise à jour 1.0.2 permet donc de bénéficier de ce PSSR qu’il vous faudra activer dans l’onglet Vidéo de vos paramètres si vous avez déjà joué au jeu avant la mise à jour. Le mode équilibré proposera désormais Raytracing amélioré partout, c’est-à-dire que la fidélité visuelle sera plus proche du mode Qualité PS5 Pro que du mode Performance.

Et quoi d’autre ?

Voici une liste plus complète des ajouts ou corrections de cette mise à jour 1.0.2 :

Vous pouvez désormais plus facilement réinitialiser les nœuds de points de maîtrise dans les arbres de compétences de Naoe et Yasuke.

Possibilité de marquer et de vendre et/ou démanteler plusieurs objets dans les boutiques de vendeurs, ou lors du démontage d’équipement à la forge au Repaire

Vous pouvez désormais ouvrir directement le menu Objectifs en pressant longuement la touche « Option » de votre manette contre une simple pression auparavant, qui ouvre désormais l’inventaire. La carte est toujours disponible avec l’appui sur le pad central notamment sur PlayStation 5.

Le Repaire n’est désormais plus bloqué à 30 FPS (ce qui semblait occasionner du lag inhérent).

Améliorations diverses de l’expérience du joueur, des réactions de Naoe, du mode Photo et de l’équilibrage des boss.

Corrections de bugs divers dans des quêtes, de bugs de progression, de bugs visuels ou bugs audio.

Vous pouvez retrouver le patch note complet sur le site officiel du jeu. Assassin’s Creed Shadows est disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à consulter notre test et notre soluce en cours de réalisation pour tout trouver dans le vaste monde ouvert.