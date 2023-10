Assassin’s Creed Mirage fait le point sur la chronologie de la série et présente sa mission en DLC

Quand se déroulent les évènements de Mirage ?

Il est facile de s’y perdre dans l’ordre des évènements de la série dans son ensemble, mais cette petite vidéo publiée par l’éditeur devrait vous aider à un peu mieux situer Mirage dans la temporalité de la saga. Retenez avant tout que l’histoire de cet épisode se déroule avant Valhalla, puisque Basim y apparaissait plus vieux lorsqu’il a croisé la route d’Eivor.

Mais ce n’est pas tout, puisque Ubisoft a aussi décidé de nous en montrer un peu plus à propos de la mission bonus réservées à celles et ceux qui ont précommandé le jeu. On y suivra toujours Basim, cette fois-ci dans une aventure un peu différente qui nous demandera de venir en aide à la fille d’Ali Baba, tout en combattant les 40 voleurs. On voit justement quelques morceaux de cette quête dans la vidéo ci-dessous.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu. Notre test sera disponible dès cette semaine.