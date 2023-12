Le drama narratif, aussi sur PlayStation

Sorti en 2022, As Dusk Falls est un jeu narratif développé par le jeune studio Interior/Night, équipe fondée par des anciens de Quantic Dream. Avec son histoire prenante et ses nombreux choix aux conséquences difficiles, le titre compile les composantes connues du genre. Mais il se démarque principalement par sa direction artistique atypique, façon roman graphique et qui va mélanger 2D et 3D. Une originalité qui nous avait relativement séduit à la sortie, malgré quelques défauts.

Bonne nouvelle, le titre a profité des Game Awards pour dévoiler de nouvelles plateformes : As Dusk Falls sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 mais également sur GOG et l’Epic Games Store le 7 mars 2024. Cela vient s’ajouter à la Xbox One, Xbox Series et Steam déjà accessibles. Les développeurs en ont profité pour optimiser les sensations avec la DualSense avec le retour haptique et le pavé tactique. Une fonction d’accessibilité à l’audiodescription sera également ajoutée sur l’ensemble des plateformes.

Une version physique confirmée

Dans la foulée, on apprend qu’une version boîte sera commercialisée pour la mouture PS5 (uniquement). Cette édition physique premium sera disponible au printemps 2024 sans date précise pour l’instant et propose quelques bonus physiques. Caroline Marchal, PDG et directrice créative du studio, conclut cette annonce :

Depuis son lancement sur Xbox et Steam l’année dernière, nous sommes immensément fiers de l’accueil réservé à notre premier jeu par les joueurs et les critiques. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de proposer ‘As Dusk Falls’ sur PlayStation et sa fantastique communauté qui apprécie particulièrement les expériences narratives cinématographiques. Nous tirons parti des capacités distinctives de la PS5 avec le retour haptique pour augmenter le poids de chaque décision et les commandes du pavé tactile pour rendre le gameplay encore plus intuitif. Nous sommes impatients de voir comment les nouveaux joueurs vont façonner le destin de leurs personnages dans le monde de ‘As Dusk Falls’ au cours de l’année à venir.

