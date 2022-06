Accueil » Actualités » As Dusk Falls : Le jeu narratif exclusif Xbox nous montre enfin plus d’images

Souvenez-vous, en juillet 2020, le studio Interior/Night nous annonçait As Dusk Falls, un jeu narratif au style visuel unique s’inspirant des romans graphiques, avec un premier trailer qui avait de quoi rendre curieux. Le titre n’a malheureusement pas trop fait parler de lui pendant les deux années suivantes, mais il a répondu présent pour le Tribeca Games Spotlight, où l’on a pu découvrir une vidéo making-of présentant quelques images du jeu.

Un vrai roman graphique à choix

Rendez-vous à la 28ème minute de la vidéo ci-dessus pour voir la partie consacrée à As Dusk Falls, dans laquelle l’équipe de développement, avec notamment Caroline Marchal (anciennement chez Quantic Dream), revient sur la production du jeu.

As Dusk Falls nous racontera l’histoire de deux familles (les Walker et les Holt) sur plusieurs années, vivant en plein cœur de l’Arizona, avec des thèmes souvent poignants et difficiles à traiter. On y incarnera plusieurs personnages tout au long de l’aventure, qui nous heurtera à plusieurs dilemmes où chaque choix va modifier le déroulement de l’intrigue.

Ce reportage nous permet d’en apprendre plus sur les acteurs derrière les personnages, sur la façon dont la direction artistique est implémentée dans le jeu, et plein d’autres choses intéressantes. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été partagée, mais on espère revoir le jeu lors du Xbox-Bethesda Showcase.