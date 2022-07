As Dusk Falls : Un jeu narratif qui va diviser ? Notre test en vidéo

Pas facile de proposer quelque chose de neuf du côté du genre du jeu narratif en 2022, mais As Dusk Falls attire tout de même tous les regards grâce à sa direction artistique singulière. Le titre du jeune studio Interior/Night se présente comme un vrai récit interactif mélangeant personnages en 2D avec des décors en 3D, le tout en prenant place dans l’Amérique profonde de la fin des années 90, où l’on suit le destin croisé de deux familles que tout oppose.

Après vous avoir livré nos impressions sur le jeu via notre test écrit, voici notre test en vidéo avec des captures maison, qui sont évidemment garanties sans aucun spoil. On fait le point sur les forces et les faiblesses du jeu, tout en résumant ce qu’il nous raconte.

As Dusk Falls est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One et Xbox Series, et est compris dans le Game Pass.