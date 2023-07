Armored Core VI: Fires of Rubicon dévoile 13 minutes de gameplay intenses

Le Rubicon en ébullition devant ce gameplay

Hier, Bandai Namco avait promis de diffuser une longue séquence de gameplay pour Armored Core VI: Fires of Rubicon. C’est désormais chose faîte. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, le prochain jeu de From Software a de la féraille à revendre avec des méchas agiles et environnements immenses.

C’est ce que l’on disait d’ailleurs lors de nos impressions du Summer Games Fest si jamais vous voulez en savoir plus sur ses qualités. En résumé, le titre promet des affrontements dynamiques, une personnalisation approfondie et des combats de boss palpitants avec une pointe de « Souls » pour ces dernier. Ces 13 minutes de gameplay permettent d’en apprendre plus sur les mécaniques de jeu et notamment le boost pour les déplacements rapides et le « stagger » permettant d’endommager le système de contrôle d’altitude des ennemis pour les rendre temporairement vulnérables (4:50 de la vidéo contre l’hélicoptère).

Concernant l’histoire, elle prend place dans un futur où les voyages interstellaires sont monnaie courante, et plus précisément dans un lointain système stellaire, sur la planète fictive Rubicon 3. Notre protagoniste, un mercenaire indépendant, est introduit en contrebande sur Rubicon à la recherche d’une mystérieuse nouvelle substance connue sous le nom de Coral.

Les différentes previews de la presse internationale nous apporte également quelques détails supplémentaires croustillants. La durée de vie se situerait entre 50 et 60 heures et nous aurons droit à un support natif pour le 120 FPS sur PC. Les ennemies deviennent apparemment bien plus agressifs lors que leur niveau de santé est bas. Dans l’ensemble, les avis sont très positifs. À voir si cela se confirme le mois prochain pour lors des tests.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sortira le 25 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.