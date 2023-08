Armored Core VI partage ses résolutions visées et son framerate sur consoles, avec un trailer de lancement en bonus

4K / 60 fps sur les dernières consoles ?

Les configurations recommandées pour jouer à Armored Core VI sur PC ont déjà été partagées, et ce sont maintenant les versions consoles qui sont décortiquées. Beaucoup de possesseurs de consoles se demandent encore si le framerate du jeu sera solide, surtout sur les machines d’ancienne génération, et on a maintenant notre réponse.

Voici la résolution maximale et le framerate visés par Armored Core VI sur consoles :

PS4 : 1 080p maximum / 30 fps

PS4 Pro : 1 800p maximum / 30 fps

PS5 : 4K maximum / 60 fps

Xbox One : 900 p maximum / 30 fps

Xbox One X : 4K maximum / 30 fps

Xbox Series S : 1 440p maximum / 60 fps

Xbox Series X : 4K maximum / 60 fps

Dans le même temps, un trailer de lancement a été partagé pour le jeu, histoire de faire monter une dernière fois la pression avant la sortie du titre.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sortira le 25 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Restez à l’affût sur notre site, notre test sera disponible prochainement.