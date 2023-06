Armored Core VI: Fires of Rubicon, nous avons assisté à une démo en avant-première, premier avis

Lors des Play Days du Summer Game Fest, nous avons pu assister à une présentation en avant-première en compagnie des développeurs. Nous avons ainsi pu voir une très longue séquence de gameplay en direct avec les commentaires des membres de From Software. Impressionnant ? Plutôt oui.

Ça coule comme de l’eau de Souls

Paradoxalement, Armored Core est la plus vielle licence active de From Software et la moins connue de son catalogue. Même si les jeux de méchas sont fondamentalement assez « niches », on retient surtout les productions héritières de Demon’s Souls. Lors de cette présentation de Armored Core VI: Fires of Rubicon, on sent bien que le studio veut capitaliser sur les forces de ses licences pour populariser celle-ci, à commencer par un gameplay exigeant et une difficulté assez corsée.

Le titre n’en reste pas moins impressionnant pour tous les amateurs de méchas et les caractéristiques majeures le rendent assez unique. Les développeurs ont d’abord insisté sur l’immensité des environnements. On ne parle pas seulement de vastes étendues comme on peut s’y attendre d’un jeu classique avec des zones ouverte. De ce que l’on a observé à travers le gameplay qui nous a été présenté, nous sommes devant des environnements de grande ampleur que l’on peut explorer librement, comme si nous étions à l’intérieur d’une immense sphère. Et tout ça, grâce aux propulseurs de notre machine.

Comme nous avons pu le constater, cela n’empêche pas d’avoir quelques lieux plus cloisonnés afin de mieux guider le joueur et de lui offrir des défis à sa mesure. Ce petit aperçu nous a franchement convaincus et on espère que le level design sera aussi maîtrisé dans la totalité de l’aventure. On a tout de même envie de leur faire confiance étant donné que cet élément fait partie intégrante du système de combat qui mise à la fois sur l’action et la tactique. Le moteur graphique n’est pas en reste (il s’agissait ici d’une version PC) avec une fluidité qui fait plaisir à voir et des décors en adéquation avec les ambitions évoquées en matière de level design. On attend tout de même de voir le rendu sur PS5 et Xbox Series.

Des méchas qui en ont dans les jambes

Nous avons rarement été aussi enthousiaste dans l’optique de contrôler un mécha à la manette depuis Daemon X Machina. Les armures mobiles de FromSoftware semblent tout de même posséder un degré de réalisme assez poussé pour nous donner cette sensation que l’on pilote un mécha digne des meilleurs animes nippons du genre (là où les méchas de Daemon X Machina sont ultra maniables) avec une lourdeur et une rigidité suffisantes pour donner un très bon ressenti dans les déplacements. C’est ainsi très satisfaisant de prendre les ennemis à contre-pied ou d’esquiver en se propulsant dans toutes les directions tout en lançant quelques rafales de balles.

From Software oblige, le jeu ne vous fera pas de cadeaux et on pourra vite être débordé avec une poignée d’ennemis. Nous ne sommes pas là pour foncer dans le tas, l’approche tactique sera souvent de mise. On dispose par exemple d’un scan nous permettant de détecter des ennemis au loin et ainsi de planifier des stratégies et des attaques surprises. Nous regardions jouer quelqu’un qui a visiblement l’habitude du jeu, mais même là, on a senti que le challenge sera au rendez-vous.

Il vous faudra même changer les pièces de votre mécha tout pour faire face à certains groupes de robots ennemis. La personnalisation est assez poussée et vous pouvez ainsi modifier tout votre arsenal et les parties du corps de votre mécha. Dans cette démo, ils ont fait le choix de rendre le mécha plus mobile avec des jambes mettant l’accent sur les déplacements rapides, mais vous pourrez modifier énormément de pièces comme les missiles, les canons, le bouclier…

Cette session s’est terminée par un combat de boss que vous avez pu observer en partie dans les séquences dévoilées sur la toile. Là encore, From Software pointe du doigt son savoir-faire en la matière avec des joutes assez longues qui demandent une certaine maîtrise de son armure et l’observation des patterns ennemis.

Armored Core VI: Fires of Rubicon n’est clairement pas un Souls-like, mais le studio mise en effet sur ses forces en mettant en avant des éléments présents sur tous leurs jeux, que ce soit l’exigence du gameplay ou bien le design des combats de boss. Il n’en reste pas moins un jeu de mécha très impressionnant et l’un des plus prometteurs de sa génération. Que ce soit la fluidité des mouvements, le caractère vaste du level design ou les combats stratégiques, on ne peut qu’être impatient de l’avoir entre les mains. L’un des autres attraits que l’on a hâte d’approfondir est cette personnalisation permanente qui nous force a tenter de nouveaux builds pour passer certains caps. Même si les yeux des fans sont rivés sur Elden Ring et son DLC, ce Armored Core pourrait bien vous surprendre si vous ne jurez que par les Souls-like.