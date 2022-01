Apex Legends dévoile un trailer avec la nouvelle légende, Mad Maggie

Après la mise à jour Evasion pour Apex Legends il y a quelques mois, EA et Respawn ont démarré les hostilités pour la prochaine en dévoilant une toute nouvelle vidéo sur la future légende : Mad Maggie.

Que justice soit faite

Le 8 février prochain sera lancé Apex Legends – Dissidence, la future grosse mise à jour du Battle Royale. En attendant de voir ce qu’elle nous réserve, nous avons droit à un aperçu de la nouvelle légende, Mad Maggie. Ce trailer nous permet d’en apprendre plus sur cette révolutionnaire au tempérament de feu. Condamnée par la justice pour ses actes de rebellions, elle évitera l’exécution du peloton pour risquer sa vie dans les Jeux Apex. Le titre « Jugement » est donc tout trouvé.

EA nous fournit tout une version plus détaillée de son passé via un communiqué : « Cheffe de guerre sanguinaire et personnage haut en couleur, Mad Maggie s’est déjà fait connaître auprès de la communauté en raison de son histoire tumultueuse avec son ancien ami Fuse et de ses différentes tentatives de sabotage des Jeux Apex ».

Avec un caractère bien trempé comme le sien et un surnom correspondant plutôt bien au personnage, nous avons hâte de voir de ce qu’elle apportera en matière de gameplay. Rendez-vous dans les prochains jours pour en savoir plus.