Apex Legends – Evasion : Tout savoir sur la mise à jour majeure du Battle Royale

Après une mise en bouche il y a quelques jours concernant la prochaine saison d’Apex Legends nous dévoilant un peu la nouvelle carte et la nouvelle légende, EA et Respawn nous en disent plus aujourd’hui le prochain contenu du Battle Royale dans ses moindres contours : Apex Legends – Evasion. Nous avons pu assister à une présentation et jouer en avance à la prochaine grosse mise à jour « Evasion », nous vous donnons ainsi toutes les informations sur ce qui vous attend.

La nouvelle carte « Zone d’orage »

Même si la saison (celle correspondant au climat cette fois) ne s’y prête pas vraiment, les joueurs d’Apex pourront bientôt s’affronter sur un archipel tropical qui sent bon les vacances d’été. En apparence en tout cas, puisqu’elle se situe sur la planète Gaia et contient énormément de structures et de dangers. Cette 4eme carte du jeu est la plus grande créée par les développeurs à ce jour, elle a nécessité une attention particulière puisqu’elle miroite dans la tête de Respawn depuis bientôt 2 ans, le temps pour l’équipe de peaufiner le level design.

Ayant pu l’essayer par nous-même, on constate en effet une grande variété dans les approches avec énormément de verticalité et beaucoup d’espace propice aux tirs longue distance. Zone d’orage regorge également de lieux plus cloisonnés, mais il nous tout de même semblé que le jeu en extérieur reste majoritaire. Pour mieux se mouvoir dans ces grands espaces, nous avons les canons gravitationnels qui peuvent nous propulser sur de longues distances. Impossible de contrôler ses déplacements dans les airs, toutefois on reste maitre de son arme.

La faune sauvage vous fera affronter de nombreux nuisibles comme des rôdeurs ou des araignées venimeuses permettant de collecter du butin pour se renforcer. Via la séance de questions/réponses avec les développeurs, ils ont tout de même précisé que cette mécanique n’offrait pas des avantages excessifs. D’après nos parties effectuées sur cette carte, le ressenti est plutôt bon. Disons que les joueurs auront de la matière à se mettre sous la dent car cet environnement est non seulement très dense (on note d’ailleurs la présence de véhicules), mais plein de subtilités qui donnent encore plus d’importance à l’exploration et la connaissance du terrain.

Ash : la nouvelle légende

Le studio continue de nous abreuver de références concernant Titanfall avec l’arrivée de Ash, la nouvelle légende. Elle était autrefois une humaine du nom de Ashleigh Reid, une ancienne pilote d’élite dont la conscience fût transférée dans un corps robotique. Un passé qui a engendré des conflits internes avec sa partie humaine, car dans les grandes lignes Ash est quelqu’un de froide, calculatrice et perfectionniste. Des traits qui se traduisent également en matière de gameplay puisqu’il s’agit d’une légende agressive qui privilégie l’initiative du combat.

Capacité passive – Condamnation : L’emplacement des caisses de frag s’affiche sur la minicarte d’Ash et les cartes en plein écran à chaque fois qu’une Légende trouve la mort.

Capacité tactique – Piège à arc : Projectile qui immobilise au sol et blesse les ennemis qui s’en approchent trop près.

Capacité ultime – Rupture phasique : Produit un portail temporaire basé sur le champ de vision d’Ash.

Avec son passif, Ash peut aisément retrouver les tueurs d’un autre joueur en activant les caisses de frags même si l’effet s’estompe avec le temps. Son « Piège à arc » peut non seulement servir pour ralentir un ennemi durant une attaque mais aussi en tant que piège temporaire. Son ultime est la meilleure traduction de cette propension à engager les hostilités puisqu’elle peut créer un portail pour rapidement atteindre des proies. Toutefois, contrairement à Wraith, le voyage est à sens unique.

D’après notre prise en main sur le personnage, elle s’annonce comme une bonne pioche pour les amateurs de « solo queue ».

Nouvelle arme et un nouveau Battle Pass

La mise à jour introduira également une arme appréciée des fans de Titanfall : la Mitraillette C.A.R. Il s’agit d’une arme polyvalente qui vous permettre d’opter pour des munitions lourdes ou légères. Avec ses 846 coups par minute, elle peut faire des merveilles avec les bonnes améliorations. Un nouveau Battle Pass sera évidemment de la partie avec de nouveaux skins légendaires d’évasion : le skin Mirage du désert pour Mirage, le skin légendaire Gloire du combat pour Gibraltar et le skin épique Vision en marche pour Wraith en plus des autres récompences.

Concernant les parties classées, cette nouvelle saison proposera deux divisions : une première sur Zone d’orage du 2 novembre au 21 décembre, et une seconde sur Bord du Monde du 21 décembre au 8 février 2022. Précisons enfin que les développeurs ont déclaré qu’il avait conscience des problèmes de serveurs rencontrés dernièrement et qu’ils ont augmenté les effectifs sur ce secteur en conséquence. Ca a au moins le mérite d’être dit.

Apex Legends – Evasion sera disponible le 02 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.