Apex Legends : Le lead game designer a été viré suite à la découverte de vieux messages racistes et sexistes

Alors que les affaires en cours chez Activision-Blizzard font les gros titres de la presse, certaines entreprises font tout pour éviter cette situation, que ce soit pour l’image ou pour le bien réel de leurs employés. Respawn n’a donc pas hésité à prendre les mesures nécessaires pour mettre à la porte Daniel Z. Klein, lead game designer d’Apex Legends, suite à la réapparition de vieux commentaires racistes et sexistes.

As of last Friday, I am no longer working at Respawn. I want to be very open here and say that I'm heartbroken and depressed. It's been a very dark few days.

— Daniel Zenon Klein (@danielzklein) August 10, 2021